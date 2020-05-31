منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية يعلق على العنف في المدن الأمريكية

دعا المرشح الرئاسي الأمريكي المفترض جو بايدن، اليوم، الأحد، المحتجين على وحشية الشرطة إلى عدم اللجوء للعنف، مع اندلاع الاضطرابات في مدن أمريكية خلال الليل.

وأصدر بايدن بيانا بعد حلول منتصف الليل بقليل، فيما واصل المحتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة رجل أسود أعزل في منيابوليس بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض جاثيا على رقبته.

وقال بايدن في البيان الذي نُشر عبر البريد الإلكتروني "الاحتجاج على ممارسات وحشية كهذه أمر صائب وضروري، لكن الإحراق وإحداث تدمير لا طائل من وراءه ليس كذلك".

وأضاف "نحن أمة تتألم، لكن يجب ألا ندع هذا الألم يدمرنا". وفقا لـ"رويترز".

We are a nation in pain, but we must not allow this pain to destroy us. We are a nation enraged, but we cannot allow our rage to consume us. Please stay safe. Please take care of each other. https://t.co/Y224rANwUF — Joe Biden (@JoeBiden) May 31, 2020

وتجددت، مساء، السبت، تظاهرات احتجاجية، وأعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد من أصول أفريفية على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.

وخرج مئات المتظاهرين للاحتجاج في كل من مينيابوليس ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وعدد من المدن الأخرى.

وأكدت الشرطة في مدينة نيويورك أنها ألقت القبض على بعض المتظاهرين، كما احتجزت الشرطة في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا سائق حاول خرق صفوف المتظاهرين بشاحنته مؤكدة عدم إصابة أحد خلال الحادث.