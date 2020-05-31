شرطة نيويورك تعلن اعتقال نحو 350 شخصا على خلفية الاحتجاجات... فيديو

قال قائد شرطة مدينة نيويورك، ديرموت شي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن شرطة المدينة اعتقلت نحو 350 شخصا خلال أعمال الشغب.

وأضاف " تم تنفيذ أكثر من 300 اعتقال، ما يقرب من 350. معظمهم بسبب انتهاكات طفيفة تتعلق بالاحتجاجات".

ووفقا له، أصيب أكثر من 30 من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

Two police cars rammed into a group of protesters for blocking a street in New York City. pic.twitter.com/BeersXjUGB — AJ+ (@ajplus) May 31, 2020

وتجددت، مساء، السبت، تظاهرات احتجاجية، وأعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد من أصول أفريفية على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.

وخرج مئات المتظاهرين للاحتجاج في كل من مينيابوليس ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وعدد من المدن الأخرى.

وأكدت الشرطة في مدينة نيويورك أنها ألقت القبض على بعض المتظاهرين، كما احتجزت الشرطة في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا سائق حاول خرق صفوف المتظاهرين بشاحنته مؤكدة عدم إصابة أحد خلال الحادث.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينابوليس ليل الجمعة، بعد مقتل جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرا أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص و فوضويون".