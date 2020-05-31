شرطة نيويورك تعلن اعتقال نحو 350 شخصا على خلفية الاحتجاجات... فيديو

وأضاف " تم تنفيذ أكثر من 300 اعتقال، ما يقرب من 350. معظمهم بسبب انتهاكات طفيفة تتعلق بالاحتجاجات".
ووفقا له، أصيب أكثر من 30 من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.
Two police cars rammed into a group of protesters for blocking a street in New York City. pic.twitter.com/BeersXjUGB— AJ+ (@ajplus) May 31, 2020
وتجددت، مساء، السبت، تظاهرات احتجاجية، وأعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد من أصول أفريفية على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.
وخرج مئات المتظاهرين للاحتجاج في كل من مينيابوليس ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن وعدد من المدن الأخرى.
وأكدت الشرطة في مدينة نيويورك أنها ألقت القبض على بعض المتظاهرين، كما احتجزت الشرطة في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا سائق حاول خرق صفوف المتظاهرين بشاحنته مؤكدة عدم إصابة أحد خلال الحادث.
هذا المقطع اليوم بنيويورك ياساتر🤭#أمريكا #NewYork pic.twitter.com/Baz2ERyYkw— KRM كود ستايلي | Daxter (@f_F__16) May 31, 2020
وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينابوليس ليل الجمعة، بعد مقتل جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرا أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص و فوضويون".
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