وسط الاحتجاجات الحاشدة... قرار صارم من ترامب بشأن "أنتيفا"

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته على تويتر تأكيدا أن الحكومة في واشنطن ستصنف جماعة أنتيفا للفاشية كمنظمة إرهابية.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

​يأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات عنيفة تعم البلاد رفضا لوحشية الشرطة بعد وفاة رجل أسود على يد شرطي أبيض في مقطع مصور في مدينة منيابوليس.

وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار يوم السبت إن "متعصبين ومحرضين مندسين" اختطفوا احتجاجات في المدن الأمريكية.

وشهدت المظاهرات والاحتجاجات الكثير من الفوضى وتكسير المحلات وحرقها في عدد من الشوارع.

وبحسب "رويترز"، لم يتضح عدد المحتجين المشاركين في المظاهرات في أنحاء البلاد من أنتيفا أو إذا كان أي من أعضائها مشاركا من الأصل.

وأفادت الوكالة أن جون هارينجتون مدير إدارة السلامة العامة في مينيسوتا قال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن نحو 20 بالمئة من الاعتقالات التي تمت السبت كانت لأشخاص جاءوا من خارج الولاية رغم أنه لم يحصل بعد على العدد الإجمالي للاعتقالات التي جرت مساء السبت.