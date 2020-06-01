تركيا تعلن فتح البلاد تدريجيا وتخفيف قيود "كورونا"

اتخذت تركيا قرارا رسميا، اليوم الاثنين، بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمنتزهات السياحية وإلغاء قيود السفر المفروضة بين المدن، وذلك في إطار تخفيف التدابير والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر حكومية، أن قرارات التخفيف جاءت بطلب من الحكومة بعد مشاوراتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اقترح تخفيف القيود بالتدريج منذ أسابيع.

وتتأهب المطاعم والمقاهي والمراكز الرياضية ومراكز السباحة والشواطئ والمتنزهات والمكتبات والمتاحف لاستئناف أنشطتها اعتبارا من اليوم الاثنين، مع خطة لإعادة فتح الأجواء أمام السياح الأجانب.

كما ستعيد السلطات التركية فتح مراكز رعاية الأطفال والحضانات بعد أسابيع مع إبقاء القيود على حركة الأفراد فوق سن 65 عاما ودون الثامنة عشرة.