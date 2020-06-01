إيران تعلن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويلا

أفادت وكالة دولية، اليوم الاثنين، عن استعداد إيران لمواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويلا​ في حال طلبت الأخيرة منها ذلك.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني الذي قال: "​وزير الخارجية​ الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أكد أن ​طهران​ مستعدة لمواصلة شحناتها النفطية ل​فنزويلا​ إذا طلبت ​كراكاس​ المزيد".

يذكر أن ​فنزويلا​ تعاني من نقص في ​المحروقات​ رغم أنها تملك احتياطات هائلة من ​النفط​، بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء كوفيد-19 ونتائجه الاقتصادية حدة، ويأتي الإعلان عن أسعار الوقود ​الجديدة​ بعد أيام من استقبال فنزويلا لناقلات نفط إيرانية، سلمت وقودا ومشتقات نفطية أخرى ل​حكومة​ مادورو، وأثار وصول هذه ​السفن​ توتراً بين كراكاس و​واشنطن​ التي تندد بدعم ​طهران​ لمادورو.

وعبرت طهران مرات عدة عن دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تسانده أيضا روسيا والصين وتركيا وكوبا، وتعود العلاقات الوثيقة بين طهران وكراكاس إلى عهد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013).