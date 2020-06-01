خبير: فنزويلا عقدت مبادلات تجارية مع إيران برغم العقوبات الأمريكية

أكد الخبير الإيراني في القضايا الدولية والجيوسياسية، بهرام أمير أحمديان، أن فنزويلا استطاعت رغم العقوبات الأمريكية أن تعقد مبادلات تجارية مع ايران، وذلك إما عن طريق الدفع النقدي أو تبادل السلع ومن دون اللجوء للإجراءات البنكية الدولية التي تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية عليها.

طهران - سبوتنيك. وقال أحمديان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "سبب إرسال إيران البنزين على الرغم من أن فنزويلا من الدول الأولى في مخزون النفط، هو بسبب العقوبات الأمريكية وعدم قدرة كاركاس على تأهيل مصافيها النفطية، وبسبب انتشار فيروس كورونا في إيران وانخفاض استهلاك هذه المادة داخل إيران بعد فرض حظر جزئي في البلاد".

وأضاف: "إيران قامت بتصدير البنزين لفنزويلا عبر المياه الدولية، واتبعت القوانين الدولية لحرية الملاحة والتجارة العالمية ولا تستطيع أية دولة في العالم أن تقف أمامها في استخدام حقها بهذا الخصوص، إلا إذا قامت الأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية شاملة على إيران ".

كانت مواقع تعني برصد حركة الشحن البحري كشفت أن قافلة من خمس ناقلات إيرانية أفرغت حمولتها في سواحل فنزويلا وهي محملة بنحو 220 إلى 240 مليون لتر من البنزين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قبل يومين: "​وزير الخارجية​ الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أكد أن ​طهران​ مستعدة لمواصلة شحناتها النفطية ل​فنزويلا​ إذا طلبت ​كراكاس​ المزيد".

يذكر أن ​فنزويلا​ تعاني من نقص في ​المحروقات​ برغم من أنها تملك احتياطات هائلة من ​النفط​، بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء كوفيد-19 ونتائجه الاقتصادية حدة، ويأتي الإعلان عن أسعار الوقود ​الجديدة​ بعد أيام من استقبال فنزويلا لناقلات نفط إيرانية، سلمت وقودا ومشتقات نفطية أخرى ل​حكومة​ الرئيس نيكولاس مادورو، وأثار وصول هذه ​السفن​ توترًا بين كراكاس و​واشنطن​ التي تندد بدعم ​طهران​ لمادورو.

وعبرت طهران مرات عدة عن دعمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس الذي تسانده أيضا دول عدة أبرزها روسيا والصين وكوبا، استنادا لقواعد القانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول.