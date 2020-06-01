طفلة أمريكية تتعرض لرذاذ الفلفل الأسود في عينيها من قبل الشرطة... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة أمريكية سمراء، تعرضت لرذاذ الفلفل الأسود من قبل الشرطة في ولاية سياتل على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المتظاهرين حاولوا علاج الطفلة عن طريق سكب الحليب البارد على وجهها كما يوضح مقطع الفيديو.

#فيديو مؤثر لطفلة أمريكية تُعالج بسكب الحليب على وجهها بعدما تعرضت لرذاذ الفلفل الأسود من قبل الشرطة الأمريكية في سياتل في أعقاب احتجاجات شهدتها المدينة بعد مقتل الشاب الأمريكي الأسود #جورج_فلوريد #أمريكا #حول_العالم #GeorgeFloyd pic.twitter.com/JoPwPRUSom — 24.ae | منوعات (@24Entertain) June 1, 2020

​ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان العديد من المدن الأمريكية، إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.