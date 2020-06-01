خبراء يؤكدون إصابة أغلب مرضى كورونا بهذه الأعراض الخفيفة

بدأ خبراء مختصون بدراسة مسارات انتقال فيروس كورونا المستجد عبر أنحاء العالم، وما تحدثه العدوى من أعراض لدى مختلف الفئات العمرية.

حددت مجموعة من الأطباء الأمريكيين أكثر الأعراض شيوعا لدى مرضى مصابين بفيروس كورونا "خفيفة الحدة"، حيث أظهرت الدراسات أن أكثر من نصف المصابين يعانون من فقدان كامل أو جزئي للمذاق. بحسب موقع "medikforum" الروسي.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الأعراض تسمح لك بالتمييز الدقيق بين الإصابة بفيروس كورونا أو نزلات البرد والفيروسات الأخرى.

ويضيف الخبراء "اتضح أن الذوق المتغير أو المفقود تماما موجود لدى أغلب المصابين بـ "كوفيد-19"، ولم يلاحظ هذا الشيء في الدراسات السابقة".

وقررت السلطات الصحية في بريطانيا توسيع قائمة الأعراض المعتمدة رسميا لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" لتشمل فقدان حاستي الشم والتذوق.

وكان التعريف الأساسي للحالة الأساسية للمصابين يشمل أعراض السعال الجديد المستمر أو الحمى، وارتفاع درجات الحرارة، لكن ذلك سيتغير الآن إلى السعال الجديد المستمر أو الحمى أو فقد حاسة الشم والتذوق.

ورغم أن القائمة الرسمية لأعراض مصابي كورونا لا تشمل الكثير من الأعراض، إلا أن هناك أعراضا أخرى مرافقة تشمل الإرهاق أو الإسهال أو ألم البطن أو فقدان الشهية.