جيلياد ساينسز: عقار ريمديسيفير ساعد المصابين بأعراض متوسطة لكوفيد-19

أعلنت شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية لصناعة الأدوية، اليوم الاثنين، أن دراسة أظهرت أن عقارها "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات أدى إلى تحسن أكبر بين مرضى يعانون أعراضا متوسطة الشدة لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.