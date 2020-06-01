الهند... أشخاص يصطفون في طوابير بانتظار حرق جثث ذويهم من ضحايا كورونا

وقف طابور من سيارات الإسعاف خارج محرقة الجثث الرئيسية في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الاثنين، مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

في نيجامبود غات الواقعة على ضفاف نهر يامونا، قال أقارب متوفين جراء فيروس كورونا وموظفون إن نقص المهنيين الطبيين المدربين على التعامل مع جثث الضحايا أدى إلى عمليات تأخير.

وتناثر الرماد من محارق الجنازات ليزيد حرارة الصيف في الهند حيث وصلت درجات الحرارة في دلهي بالفعل إلى 47 درجة مئوية.

وقال سوريندرا موهان جوبتا، شقيق فيرندرا جوبتا (50 عاما) المتوفى بسبب إصابته بكورونا، إن عائلته دفعت 20 ألف روبية هندية (265 دولارا) لشركة إسعاف خاصة. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف "إنها مكلفة للغاية، لكننا لا نزال بانتظارها"، في حين دخل أفراد الأسرة الآخرون في جدال مع عاملين في محرقة الجثث حول التأخير.

وقال سائق سيارة الإسعاف جاي كومار "يجب أن يبقى الجسد في سيارة الإسعاف حتى يتم الاتصال برقمنا. وأحيانا يتعين علي الانتظار لمدة خمس ساعات تقريبا".

وقالت وزارة الصحة اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند تجاوزت 190 ألف حالة لتتخطى الأعداد في فرنسا وتصبح سابع أكبر دولة من حيث عدد الإصابات في العالم في حين تخفف الحكومة أغلب القيود بعد مرور شهرين على فرض إجراءات العزل العام التي تركت الملايين بدون عمل.