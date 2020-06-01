بوتين يعرب لترامب عن امتنانه على توريد أجهزة التنفس الاصطناعي الأمريكية لروسيا

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ناقشا خلال حديث هاتفي التدابير التي يتم اتخاذها في البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين ، اليوم الإثنين:

"جرى تبادل آراء حول تدابير مكافحة فيروس كورونا في البلدين، أعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه على توريد أجهزة التنفس الاصطناعي الأمريكية إلى روسيا".

وفي السابع من شهر مايو/أيارا الماضي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل اقتراحه بتزويد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي لدعم المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

ويشار إلى أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيها إمدادات ومعدات طبية. وقالت وزارة الخارجية في هذه المناسبة إن الولايات المتحدة وروسيا ساعدتا بعضهما البعض أكثر من مرة في الماضي، ولا شك في أنهما ستستمران في ذلك.

وأكد الجانبان، خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس، على أن التعاون الروسي الأمريكي يمكن له تحقيق الكثير في مجال الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الأوبئة.