لأول مرة منذ مطلع مارس... إسبانيا تعلن صفر وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"

أعلنت إسبانيا، اليوم الاثنين، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك للمرة الأولى منذ مطلع مارس/ آذار الماضي.

القاهرة- سبوتنيك وبحسب بيان لوزارة الصحة الإسبانية فقد استقر إجمالي الوفيات بفيروس كورونا عند 27127 حالة منذ الأمس، ما يشير إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 209 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239638 حالة".