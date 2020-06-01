"كورونا اختفى سريريا"... مسؤول صحي إيطالي يفجر مفاجأة ويثير جدلا واسعا

قال المسؤول في الصحة الإيطالي ألبرتو تزانغريللو، إن فيروس كورونا "لم يعد موجودا من وجهة النظر السريرية".

وأشار تزانغريللو، الذي يعمل كرئيس قسم العناية المركزة بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، إلى أنه "منذ نحو شهر، سمعنا مخاوف علماء الأوبئة بشأن موجة جديدة للعدوى بين نهاية أيار/ مايو وبداية حزيران/ يونيو، وحول من يعرف كم سيكون عدد الأسرّة التي ستُشغل في أقسام العناية المركزة".

وأضاف في تصريحات متلفزة، اليوم، الاثنين: "في الواقع، لم يعد الفيروس موجودًا من وجهة نظر سريرية".

وتابع: "هذا ما تقوله جامعة الحياة والصحة ـ سان رافاييلي، وتؤكده دراسة أجراها عالم الفيروسات ومدير معهد الأوبئة الدكتور كليمنتي، ويقوله الأستاذ سيلفستري من جامعة إيموري في أتلانتا".

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" أثارت هذه الكلمات جدلا واسعا بينما تستعد إيطاليا لتعجيل أكبر في ظل المرحلة الثانية لحالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.

وقال تزانغريللو: "أقول هذا مدركا المأساة التي عاشها المرضى الذين لم يتمكنوا من النجاة. لا يمكننا الاستمرار بلفت الانتباه بطريقة سخيفة كما تفعل اليونان على أساس عابث، والتضحية بما وضعناه على مستوى اللجنة العلمية الوطنية وغيرها، بإعطاء الكلمة لا للأطباء ولا لعلماء الفيروسات الحقيقيين".

وتابع: "الفيروس لم يعد موجودًا من وجهة النظر السريرية. أضع توقيعي على ذلك".

وأعلنت السلطات الايطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 60 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تم تأكيد 178 إصابة جديدة وهي الحصيلة الأدنى منذ بدء تفشي الجائحة شمالي البلاد في الثلث الأخير من شهر شباط/ فبراير الماضي.