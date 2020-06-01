كان على تواصل مع نتنياهو... إصابة موظف في مكتبه بكورونا

أعلنت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن موظفا في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثبتت إصابته بمرض "كوفيد-19".

وأفادت القناة بـ "إصابة موظف يعمل في مكتب نتنياهو بفيروس كورونا، حيث يجري الفحص ما إذا كان على اتصال مع نتنياهو ومحيطه وما إذا كان سيُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي".

وأوضحت أن "التحقيق الوبائي يكشف أن الموظف المصاب بفيروس كورونا كان في غرفة واحدة مع بنيامين نتنياهو ليلة السبت، والآن يحققون هل خالط أو اقترب جداً من نتنياهو أو من فريقه ومرافقيه".

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أقل من 24 ساعة.

وكان بنيامين نتنياهو قد أعلن، خلال مشاركته في مؤتمر دولي عقد، في وقت سابق، لتنسيق الجهود لمكافحة وباء كورونا، أن "إسرائيل ستنفق 60 مليون دولار على تطوير أدوية ولقاح للفيروس من أجل مساعدة البشرية جمعاء على التغلب على الجائحة".

وتخطط الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على فتح مراكز التسوق والأسواق المفتوحة بدءًا من صباح يوم الخميس المقبل، منعا للاكتظاظ والتجمهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تعتزم الحكومة إلغاء القيود على خروج المواطنين من المنازل، وفتح المزيد من المكتبات والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتنزهات العامة، والسماح للسباحين المحترفين بممارسة رياضتهم عبر فتح جزئي للبرك بما في ذلك المسابح التي تستخدم لأغراض علاجية.