جونسون يوضح 3 شروط لإجراء اختبار كورونا في بريطانيا

وأوضح جونسون، أن هناك 3 شروط يجب توافرها، في من يرغب في إجراء اختبار الكشف عن احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الشروط تجعل إجراء الاختبار مرتبط بظهور أعراض.
You are eligible for a test if you have #coronavirus symptoms:— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 1, 2020
🔵 a high temperature
🔵 a new continuous cough
🔵 loss or change to your sense of smell or taste
More information here: https://t.co/47UIka9nis pic.twitter.com/OqaSeZwgP4
وقال جونسون، إن الأعراض الثلاثة، التي يتم وضعها للسماح لأي شخص بإجراء اختبار كورونا، هي ارتفاع درجة الحرارة، وإصابته بالسعال فجأة، إضافة إلى فقد حاستي الشم والتذوق.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 6.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 372 ألف حالة وفاة.
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