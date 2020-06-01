جونسون يوضح 3 شروط لإجراء اختبار كورونا في بريطانيا

جدد رئيس الوزراء البريطاني تحذيراته للمواطنين من خطورة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، ودعاء لاستمرار اليقظة في الحرب على الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأوضح جونسون، أن هناك 3 شروط يجب توافرها، في من يرغب في إجراء اختبار الكشف عن احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الشروط تجعل إجراء الاختبار مرتبط بظهور أعراض.

You are eligible for a test if you have #coronavirus symptoms:



🔵 a high temperature

🔵 a new continuous cough

🔵 loss or change to your sense of smell or taste



More information here: https://t.co/47UIka9nis pic.twitter.com/OqaSeZwgP4 — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 1, 2020

وقال جونسون، إن الأعراض الثلاثة، التي يتم وضعها للسماح لأي شخص بإجراء اختبار كورونا، هي ارتفاع درجة الحرارة، وإصابته بالسعال فجأة، إضافة إلى فقد حاستي الشم والتذوق.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 6.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 372 ألف حالة وفاة.