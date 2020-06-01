34 طاقم إطفاء و10 طائرات شاركت في إطفاء حريق ضخم في إسرائيل

تمكنت طواقم الإطفاء الإسرائيلية من السيطرة على حريق كبير اندلع جنوب مدينة حيفا، شمالي إسرائيل.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، حدث الحريق عصر اليوم قرب دالية الكرمل، وأتى على ستة آلاف دونم من الأحراش، ولم تقع إصابات.

وشارك في عملية إخماد النيران 34 طاقم إطفاء و10 طائرات، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وجاء في البيان أن "طائرة تابعة للشرطة وجهت طواقم الإطفاء إلى أماكن انتشار النيران في أحراش بمنطقة كريات حروشت - كريات طبعون ومنعت اقترابها من منظومة الغاز الطبيعي في المنطقة".

ولفتت إلى أن قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ الجنرال ديدي سمحي حضر إلى المكان لتقييم الأوضاع.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن السلطات تكافح حريقا كبيرا اندلع جنوب مدينة حيفا شمالي إسرائيل، ما اضطرها لإغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن الأخيرة "تقوم بالتعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ بمعالجة الحريق الذي يتقدم على طول الطريق رقم 70 في منطقة تل كشيش، وتقوم بتنظيم حركة السير إلى طرق بديلة وإغلاق عدد من المحاور الرئيسية بسبب كثافة الدخان"، مشيرة إلى "تشغيل طائرات الإطفاء التابعة للشرطة والمروحية التي تقوم بتوجيه حركة سيارات الإطفاء في الميدان وفق تطورات انتشار النار".

وأكد البيان أنه "حتى الآن لا يوجد خطر على مناطق سكنية".