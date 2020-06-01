ترامب يتوعد منظمي الفوضى و"أنتيفا" بسنوات طويلة في السجن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتخذ قرارا بنشر قوات الجيش في أرجاء البلاد لضبط الأمن والنظام بسرعة في حال تصاعدت الأمور.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض وسط انتشار قوات الجيش والحرس الوطني، "منظمو هذه الفوضى سيعاقبون بسنوات طويلة في السجن بما في ذلك منظمة "أنتيفا".

يتبع...