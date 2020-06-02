إضراب في فيسبوك بسبب "تهاون زوكيربرغ مع ترامب"

تسيطر حالة من الغضب على موظفي "فيسبوك" بسبب قرار مارك زوكربيرغ بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن مشاركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قرر موظفو "فيسبوك" الحصول على إجازة لمدة يوم، موضحين أنهم "خارج المكتب في عرض احتجاج".

وتأتي الخطوة من جانب الموظفين عقب أيام من إعلان زوكربيرغ، الجمعة، أن مشاركات ترامب، التي قال تويتر إنها خرقت قواعدها بشأن "تمجيد العنف"، لم تنتهك معايير فيسبوك

وقال زوكربيرغ إنه كان لديه رد فعل سلبي على خطاب ترامب، لكنه اختار في نهاية المطاف ترك المنشورات دون تغيير.

وزعمت تقارير أن زوكربيرغ تحدث إلى ترامب عبر الهاتف قبل الإعلان عن القرار.

وكان زوكربيرغ أعلن تقديمه تبرعا بقيمة 10 ملايين دولار إلى مجموعات تعمل على العدالة العرقية، ولكن لا يبدو أن هذه الخطوة أثرت على قرار الموظفين.