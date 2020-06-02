ظريف: أكاديمي إيراني مسجون في الولايات المتحدة في طريقه إلى طهران

وقال ظريف: "مرحبا يا أصدقاء. خبر طيب. دكتور سيروس أصغري في الجو على متن طائرة عائدا إلى إيران".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد حث واشنطن، في مارس/آذار، على إطلاق سراح أصغري، الذي قال إنه واحد من عدة علماء تحتجزهم الولايات المتحدة "رهائن".
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سلام دوستان یک خبر خوب هواپیمای حامل دکتر سیروس عسکری از آمریکا پرواز کرد. تبریک به همسر و خانواده گرامی ایشان
وفي أبريل/نيسان ،2016 وجه الادعاء الاتحادي الأمريكي اتهامات لأصغري، أستاذ علم المواد، بسرقة أسرار تجارية فيما يمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وبرأه قاض اتحادي في أوهايو، في نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت السلطات الأمريكية، الشهر الماضي، إن أصغري (59 عاما)، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد في أبريل/نيسان، سيرحل فور حصوله على تصريح طبي بالسفر.
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