ظريف: أكاديمي إيراني مسجون في الولايات المتحدة في طريقه إلى طهران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حسابه على إنستغرام، اليوم الثلاثاء 2 يونيو/حزيران، إن أستاذا جامعيا إيرانيا كان مسجونا في الولايات المتحدة، وبُرئت ساحته من تهمة سرقة أسرار تجارية، غادر عائدا لبلاده.

وقال ظريف: "مرحبا يا أصدقاء. خبر طيب. دكتور سيروس أصغري في الجو على متن طائرة عائدا إلى إيران".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد حث واشنطن، في مارس/آذار، على إطلاق سراح أصغري، الذي قال إنه واحد من عدة علماء تحتجزهم الولايات المتحدة "رهائن".

وفي أبريل/نيسان ،2016 وجه الادعاء الاتحادي الأمريكي اتهامات لأصغري، أستاذ علم المواد، بسرقة أسرار تجارية فيما يمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وبرأه قاض اتحادي في أوهايو، في نوفمبر/تشرين الثاني، وقالت السلطات الأمريكية، الشهر الماضي، إن أصغري (59 عاما)، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد في أبريل/نيسان، سيرحل فور حصوله على تصريح طبي بالسفر.