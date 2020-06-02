مشاركة السهام في الاحتجاجات...المتظاهرون يضربون رجلا صوب قوسه عليهم في الولايات المتحدة...فيديو

اندلعت أعمال شغب في مدن أمريكية بعد وفاة في مينيابوليس على أيدي الشرطة الأمريكية الشاب جورج فلويد.

اندلعت الاحتجاجات في 140 مدينة على الأقل، ونشرت السلطات الحرس الوطني في 21 ولاية.

فرضت 40 مدينة في الولايات المتحدة حظر التجول.

يظهر في الفيديو الذي نشرته "رابتلي" - احتجاجات في سولت لايك سيتي. وجه الرجل قوسه نحو المتظاهرين، ثم بدأ المتظاهرون بضربه.