ميكسيكو تطلب من ركاب المترو التزام الصمت للحماية من فيروس كورونا

أوصت مكسيكو سيتي الركاب في المترو بتقليل التحدث والتزام الصمت أكثر لمنع انتشار فيروس كورونا، حسب صفحة مترو الأنفاق على تويتر.

وقد سميت هذه الحملة ب"الوقاية الصامتة من العدوى". وتهدف إلى الحد من "إطلاق القطرات التي تتشكل أثناء التحدث في الفم ويمكن أن تكون عاملاً في الإصابة".

La campaña "Callados prevenimos el contagio", está encaminada a disminuir la emisión de gotículas que se generan al hablar, y que podrían ser factor de contagio en espacios cerrados. #SalvaVidas #PrevenirEsProteger pic.twitter.com/klCVDXJecm — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 1, 2020

منذ بداية الوباء في مكسيكو سيتي، تم تسجيل أكثر من 90 ألف إصابة بـ COVID-19. ألزمت السلطات جميع المواطنين ارتداء أقنعة طبية واقية في مترو الأنفاق.