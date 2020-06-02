أرمنية عمرها 101 عاما تتعافى من "كوفيد - 19"

غادرت سيدة تبلغ من العمر 101 عاما ، اليوم الثلاثاء، المركز الطبي "غريغوري تسوفينار خاتشاتريان المنور" في أرمينيا، بعد تعافيها من مرض "كوفيد-19".

وكتب المركز الطبي في صفحته الرسمية على فيسبوك: "استقبلنا يوم 16 مايو، المريضة نازاني سيمونيان، من دار العجزة، المولودة عام 1919، مع الاشتباه الأولي بإصابتها بفيروس كورونا. ونتيجة للفحوصات، تم تأكيد إصابتها بالفيروس التاجي والالتهاب الرئوي الثنائي. وتم تقييم الحالة على أنها خطيرة على أساس عمرها".

ووفقا لمصدر في المركز الطبي، تم نقل المرأة إلى وحدة العناية المركزة حيث خضعت للعلاج المناسب، وبدأت بالتعافي تدريجيا.

وأشار المصدر إلى أن الفحوصات المخبرية الثانية أظهرت نتائج سلبية، وتم السماح لنازاني سيمونيان بمغادرة المستشفى.

وسجلت السلطات الأرمنية، اليوم الثلاثاء، 10009 إصابة و3427 حالة شفاء و158 حالة وفاة.