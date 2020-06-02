دراسة حديثة تكشف أفضل طريقتين للوقاية من فيروس كورونا

كشفت دراسة طبية حديثة أن كمامات الوجه والتباعد الاجتماعي يقللان من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأنهما أفضل سبل الوقاية حاليا.

وأوضحت الدراسة أن التباعد الاجتماعي يحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا إلى أقل من 3%، في حين أن التباعد مسافة متر واحد يقلل من خطر انتقال العدوى لـ2.6%، بينما تقلل مسافة المترين بنسبة 50%، أي أن احتمال الإصابة بالفيروس تنخفض إلى 1.3%.

وأشارت الدراسة التي اعتمدت على تحليل بيانات 172 دراسة في 16 دولة، أن ارتداء كمامة الوجه تجعل فرصة الإصابة بنسبة 3% فقط، بحسب ما نشرته صحيفة "تايم".

كما نوهت الدراسة إلى أهمية ارتدء النظارات الواقية لحماية العين، والتي تخفض خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى 5.5%.

وشددت الدراسة على أن الجمع بين كمامات الوجه والنظارات الواقية والتباعد الاجتماعي واستخدامها بشكل صحيح لا يوفر حماية كاملة بنسبة 100% من الفيروس.