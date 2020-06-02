مظاهرات في أستراليا احتجاجا على مقتل الأمريكي جورج فلويد

تجمع المئات من المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة سيدني، احتجاجا على مقتل الأمريكي جورج فلويد، ولدعم السكان الأصليين في أستراليا.

وبحسب قناة " 7 نيوز " الأسترالية، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "حياة المواطنين السود مهمة"، "توقفوا عن قتل الأبرياء"، "لا عدالة، لا سلام"، "أستراليا ليست بريئة".

وفقا للقناة، بدأت الحشود بالتحرك نحو السفارة الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال منظمون كانوا قد دعوا إلى مسيرة احتجاجية في سيدني، إنهم قد يضطرون إلى إلغائها بعد أن هدد آخرون بأعمال عنف ضد المسيرة.

وكان المنظمون قالوا إن المسيرة تهدف إلى الاحتجاج على التمثيل الناقص وغير الجيد للسكان الأصليين (الابوريجنين) في النظام العدلي الأسترالي إضافة إلى التضامن مع حركة الاحتجاجات الأمريكية.