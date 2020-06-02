الصين... ووهان تجري فحص كورونا لـ10 ملايين شخص

أعلنت السلطات في مدينة ووهان الصينية، إجراء تحليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لما يقرب من 10 ملايين شخص على مدار 19 يوما.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن الفحوصات أسفرت عن اكتشاف 300 إصابة دون أعراض.

وبحسب تقارير صحفية صينية، تم عزل الأشخاص الذين اكتشفت إصابتهم بالفيروس دون أعراض كما وضع 1174 من مخالطيهم تحت الملاحظة بشكل وثيق قيد المراقبة.

وأفادت التقارير بأنه لم يتم العثور على حالات مؤكدة لفيروس كورونا خلال فترة الفحص التي انتهت أمس الاثنين.

وتصنف السلطات الصينية الحالات المؤكدة على أنها حالات الإصابة التي أظهرتها الفحوص مع وجود أعراض مثل السعال والحمى.

وتعهدت سلطات مدينة ووهان بفحص جميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة اعتبارا من 14 مايو/ أيار.

واستعانت السلطات الطبية بأسلوب العينات المجمعة، حيث جمعت عينات فردية لكنها فحصت كل 10 منها تقريبا معا في اختبار حمض نووي واحد.

وكشفت الصين أنها تضع 73 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد تحت الملاحظة، بينها خمس إصابات جديدة تم اكتشافها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.