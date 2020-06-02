رئيسا إيران وفنلندا يبحثان ظروف عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ناقش رئيسا فنلندا وإيران، ساولي نينيستو وحسن روحاني، اليوم الثلاثاء، ظروف عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

هلسنكي - سبوتنيك . وجاء في بيان ديوان الرئيس الفنلندي: " اتصل الرئيس الإيراني حسن روحاني هاتفيا برئيس الجمهورية، ساولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، 2 حزيران/ يونيو، لبحث أزمة فيروس كورونا، وناقش الرئيسان مواصلة الاتفاق النووي وضرورة ضمان متطلبات أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".

وذكر البيان أن نينيستو لفت إلى أن فنلندا تعتزم الانضمام إلى آلية "إنستكس" التي اقتصرت فيها التجارة على السلع الإنسانية، مؤكدا أهمية الوصول المفتوح إلى المعلومات والحوار.

وذكرت الخارجية الفنلندية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أن بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد قد انضمت إلى نظام الدفع "إنستكس" للتسويات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.