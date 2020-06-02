الرئيس الصيني يشدد على أهمية متابعة الأمراض غير معروفة الأسباب

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، على أهمية زيادة متابعة الأمراض غير معروفة الأسباب والوقائع غير المعتادة في مجال الصحة العامة.

ووفقا للتلفزيون الصيني الرسمي، قال الرئيس خلال اجتماعه مع خبراء وباحثين: "إن المهمة العاجلة الآن هي تحسين نظم الرقابة على الأمراض المعدية والأحداث الطارئة في قطاع الصحة".

وأوضح جين بينغ أن نظام المتابعة يحتاج لأن يتسم بمزيد من الحساسية والدقة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز القدرة على التحليل وإصدار الأحكام في وقت مناسب.

واختتم الرئيس قائلا:"إن الصين ستعزز البحث والتطوير للتوصل لعلاجات جديدة في مجال الطب التقليدي الصيني".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤولون بأنه لم تظهر أي إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" في مدينة ووهان الصينية التي ظهر بها فيروس كورونا المسبب للمرض أول ما ظهر.

كانت مدينة ووهان الواقعة بوسط الصين هي الأكثر تضررا بالفيروس، إذ شهدت أغلبية الوفيات والإصابات التي وقعت في الصين بسبب الفيروس وبلغت 4634 حالة وفاة و83022 إصابة إجمالا.