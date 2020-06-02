إدراج مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي حول التمديد الفوري لمعاهدة "ستارت-3"

أعلن عضو لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون الدولية، بوب مينينديس، بأنه أدرج مشروع قانون ينص على التمديد الفوري لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة للنظر فيه بمجلس الشيوخ الأمريكي.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان السيناتور بحسب موقعه الرسمي: "السيناتور بوب مينينديس، عضو لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الدولية، عرض مشروعي قانونين، أحدهما يهدف لعرض استراتيجية عقلانية لإبقاء وزيادة مراقبة الأسلحة بهدف كبح القوات النووية الاستراتيجية الروسية".

وتابع البيان: "مشروع القانون يدعو للتمديد الفوري للاتفاق الجديد حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ويحد من إمكانية أن يقوم الرئيس بأي تصرفات ضد الاتفاق الجديد".

في الوقت الحاضر، تبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها باراك أوباما ودميتري مدفيديف، في 8 أبريل/ نيسان من عام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وصرحت روسيا بدورها مراراً بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.