ضابط أمريكي يتوقع موعد اكتشاف لقاح كورونا

قال مسؤول بارز في الجيش الأمريكي، إنه يتوقع أن يتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، بنهاية العام الجاري.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن العقيد ويندي سامونز، مدير برنامج الأبحاث الخاصة بالأمراض الوبائية ، قال إنه من المتوقع أن يكون هناك نوعا من اللقاحات بحلول نهاية العام.

وتعهد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في 15 مايو/ أيار الماضي، بالعمل على إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، بحلول نهاية العام لعلاج المواطنين الأمريكيين وشركاء أمريكا في الخارج، مشيرا إلى أن ذلك سيتم عن طريق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 6.3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 376ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.