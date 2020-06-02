إسرائيل تعلن عن إحباط المخابرات الأردنية "مخططا إرهابيا" ضد أهداف إسرائيلية

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر أردنية قولها إن المخابرات العامة الأردنية أحبطت مخططا لارتكاب عمليات وصفت بالإرهابية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية.

القدس – سبوتنيك. وبحسب هيئة البث فقد "كُشف النقاب في عمّان اليوم عن تمكن دائرة المخابرات العامة الأردنية في شباط/ فبراير الماضي، من إحباط مخطط لارتكاب عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية".

وأضافت الهيئة بأن "الخلية الإرهابية مكونة من خمسة أشخاص، وتم تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة في المملكة الأردنية".

وبحسب لائحة الاتهام "تنسب لهم لائحة الاتهام التخطيط لتفجير حافلات ركاب وقطارات من خلال زرع عبوات ناسفة أو تفجير أحزمة ناسفة. وأن أحد أعضاء الخلية انتقل من الأردن عام 2007 عبر الضفة الغربية إلى غزة لتعلم صنع أحزمة ناسفة محمولة، وعاد الرجل إلى الأردن بهدف إعداد متفجرات في المملكة وتجنيد (إرهابيين) آخرين للمشاركة في هجمات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية".

وأضافت لائحة الاتهام، أنه "في عام 2017، حاول 4 من أعضاء الخلية الحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية من أجل مواصلة خططهم التي ينوون فيها تنفيذ تفجيرات للحافلات والقطارات من خلال إخفاء القنابل في حقائب الأمتعة، ثم مواصلة الهجمات الأخرى التي خططوا لحملها بأحزمة ناسفة".

وذكرت هيئة البث أنه "في شباط/ فبراير الماضي، اعتقل أحد المشتبه بهم بعد أن أدى التحقيق معه إلى اعتقال أعضاء الخلية الأربعة الآخرين".

ونقلت هيئة البث عن موقع "إنتيليجنس أونلاين" الفرنسي المتخصص في الشؤون الأمنية أن "جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يخشى من أن يؤدي تطبيق خطة ضم الأراضي إلى وقف العمل باتفاقيات التعاون مع المخابرات الأردنية".