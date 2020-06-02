ظريف: على أوروبا إغلاق فمها للأبد

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن مدن الولايات المتحدة الأمريكية تتحول إلى ساحة للتوحش ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام، بالتزامن مع التهديد بالقمع العسكري.

نشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، ذكر من خلالها أن أوروبا التي تتعجل في إطلاق الأحكام على المجتمعات غير الغربية، تواصل صمتها المدوي هذه المرة"، موضحا أنه "إذا كانت أوروبا مصممة على مواصلة إغلاق فمها، فعليها إغلاقه إلى الأبد".

US cities are scenes of brutality against protesters & press, as military crackdown is threatened



Europe—quick to be judge & jury about non-Western societies—keeps deafeningly silent.



If it wants to keep lips sealed now, it should always keep them that way#WorldAgainstRacism — Javad Zarif (@JZarif) June 2, 2020

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن في الولايات المتحدة، حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

يذكر أن المواطن الأمريكي الإفريقي الأصل، جورج فلويد، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.