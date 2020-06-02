الجمهوريون يمنعون خطوة لإدانة ترامب على استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين

فشل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء في تمرير قرار يدين الرئيس دونالد ترامب لدوره في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين في واشنطن ليلة الاثنين بعد أن عرقل الجمهوريون الخطوة.

وحسب "رويترز" حاول الديمقراطيون استخدام إجراءات المسار السريع لتمرير الإجراء عن طريق التصويت الصوتي بالإجماع ولكن تم إيقافهم عندما اعترض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الجمهوري.

وكان ترامب قد وصف العنف الذي شاب بعض الاحتجاجات بأنه إرهاب محلي وهدد بنشر الجيش لتأمين المدن.

وبحسب الشرطة ووسائل إعلام، أصيب خمسة على الأقل من رجال الشرطة بالرصاص خلال الاحتجاجات العنيفة على مقتل فلويد.

وامتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الهيئات الأمنية وكذلك قدم الشكر لنفسه شخصياً، على النجاح في قمع الاحتجاجات الليلة الماضية.

كتب ترامب على تويتر: "في واشنطن لم تكن هناك مشاكل الليلة الماضية. الكثير من الاعتقالات. عمل ممتاز من جميع الجهات. قوة هائلة. هيمنة... (شكراً، الرئيس ترامب)".

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن في الولايات المتحدة، حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

يذكر أن المواطن الأمريكي الإفريقي الأصل، توفي في المستشفى بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.