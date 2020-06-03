استطلاع: معظم الأمريكيين يتعاطفون مع الاحتجاجات ويرفضون رد فعل ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجري يوم الثلاثاء، أن معظم الأمريكيين يتعاطفون مع احتجاجات التي تعم البلاد رفضا لوفاة جورج فلويد، صاحب البشرة السوداء الذي توفي بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته.

وأكد الاستطلاع الذي أجرته رويترز/أبسوس، أن معظم الأمريكيون يرفضون رد فعل الرئيس دونالد ترامب على الاضطرابات.



وأجري الاستطلاع أمس يومي الاثنين والثلاثاء، وتوصل إلى أن 64 بالمئة من الأمريكيين البالغين "يتعاطفون مع من يخرجون للتظاهر في الوقت الحالي.

بينما قالت نسبة 27 بالمئة منهم، إنها لا تشعر بالتعاطف مع المحتجين، وقال تسعة بالمئة إنهم غير متأكدين.

وسلط الاستطلاع الضوء على المخاطر السياسية أمام ترامب الذي اتبع نهجا حازما إزاء الاحتجاجات وهدد بنشر الجيش الأمريكي لإخماد العنف.

وسينافس الرئيس الجمهوري جو بايدن مرشح الديمقراطيين المفترض في انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أكثر من 55 بالمئة من الأمريكيين، إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الاحتجاجات بما في ذلك 40 بالمئة قالوا إنهم يرفضون ذلك "بشدة".

كان استطلاع منفصل أجرته رويترز/إبسوس توصل إلى اتساع فارق تفوق بايدن على ترامب وسط الناخبين المسجلة أسماؤهم إلى عشر نقاط مئوية، وهو أكبر هامش يُسجل منذ أن أصبح بايدن المرشح المفترض للحزب الديمقراطي في مطلع أبريل/نيسان.

وقال 47 بالمئة من الناخبين المسجلين، إنهم يعتزمون دعم بايدن في انتخابات الرئاسة فيما عبر 37 بالمئة عن تفضيلهم لترامب.

وتعهد بايدن بأنه لن يؤجج نيران الكراهية وذلك في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، وتطرق فيها إلى الاضطرابات.

Most Americans sympathise with protests, disapprove of Trump's response: Reuters/Ipsos poll https://t.co/hleykSncvY — The Straits Times (@STcom) June 2, 2020

وأُجري استطلاع رويترز/إبسوس بخصوص الاحتجاجات عبر الإنترنت وباللغة الإنجليزية على مستوى الولايات المتحدة بمشاركة 1004 أمريكيين بالغين. ويبلغ هامش الخطأ فيه أربع نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.

وفيما يخص استطلاع رويترز/إبسوس الآخر بخصوص انتخابات الرئاسة الأمريكية بمشاركة 1113 أمريكيا بالغا، وبلغ هامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.