الطائرات الأمريكية تحلق فوق واشنطن بأمر من ترامب...فيديو

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن اثنين من ممثلي البنتاغون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتحليق طائرات حربية فوق العاصمة الأمريكية، مساء الاثنين، "كدليل على القوة" على خلفية الاحتجاجات التي بدأت بعد مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد شرطي.

لكن المصادر لم تذكر عدد الطائرات ونوعها.

تفيد التقارير أن مقاطع الفيديو والصور المنشورة على الشبكات الاجتماعية تظهر كيف تحلق المروحيات على ارتفاع منخفض فوق المباني وتحوم فوق مجموعات من الناس في الشارع، على الرغم من فرض حظر التجول.

Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw #WashingtonDCProtest trying to force ppl away with noise and wind pic.twitter.com/x0AcC3ob0S — Daniella Cheslow (@Dacheslow) June 2, 2020

وبحسب الوكالة، وصل نحو 700 ممثل من الفرقة 82 المحمولة جواً، يوم الثلاثاء، إلى قاعدتين عسكريتين بالقرب من واشنطن. وقال مسؤولون إن 1400 جندي إضافي جاهزين للتحرك في غضون ساعة. وبحسب المسؤولين، فإنهم جميعًا مسلحون ولديهم معدات مكافحة الشغب.