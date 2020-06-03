وزير خارجية تركيا: مقتل فلويد أمر غير مقبول وأمريكا تمارس التمييز العنصري

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض، في مدينة مينيابوليس، أمر غير مقبول، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تمارس التمييز العنصري.

أنطاكيا- سبوتنيك. وذكر جاويش أوغلو، في لقاء مع "قناة 24" التركية، اليوم الأربعاء: "قتل شرطي أمريكي لشخص أسود البشرة أمر غير مقبول"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تمارس التمييز العنصري".

وتابع: "لا يصح تحول الاحتجاجات في الولايات المتحدة إلى أعمال تخريبية".

وأضاف: "إعلان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب حركة أنتيفا منظمة إرهابية قرار يعود لها، ولكن على الولايات المتحدة أن تبدي الحساسية نفسها عندما تعتدي هذه الحركة علينا".

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".