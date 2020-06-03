العالم الإيراني الذي أفرجت عنه واشنطن يعود إلى بلاده

عاد العالم الإيراني، سيروس أصغري، الذي أفرج عنه بعد اعتقاله لسنوات في الولايات المتحدة، إلى إيران.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، على موقع تلغرام صورة، للعالم المفرج عنه.

وأفرج عن أصغري خارج إطار عملية تبادل للسجناء، وهي خطوة نادرة بين البلدين واللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ عام 1980.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الطائرة التي تقل الدكتور سيروس غادرت الولايات المتحدة متوجهة إلى إيران.

وكتب محمد جواد ظريف على صفحته في إنستغرام: "سلام أيها الأصدقاء، خبر سار، الطائرة التي تقل الدكتور سيروس غادرت أمريكا".