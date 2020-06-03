"لدينا معلومات دقيقة"... الحرس الثوري الإيراني يكشف عن تحرك أمريكي واسع

كشف الحرس الثوري الإيراني عن تحرك أمريكي واسع "لتجهيز وتدريب الإرهابيين ضد إيران"، مؤكدا أن "القوات المسلحة سترد على أي تهديد ضد الجمهورية الإسلامية بالمستوى نفسه".

وقال قائد القوة البرية بالحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، خلال مراسم في محافظة قزوين غرب طهران: "استمرت جهودنا للحفاظ على الأمن في شمال وشمال غرب البلاد حتى يومنا هذا، والسبب هو أن عداء أمريكا لم يتضاءل فحسب، بل ازداد يوما بعد يوم مع تعرض مصالحهم في المنطقة للخطر"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: " أمريكا وأعداء إيران يخططون باستمرار للنيل من أمن البلاد بأي شكل من الاشكال".

وتابع العميد باكبور، قائلا: "لدينا معلومات دقيقة عن أن الأمريكيين يضغطون على العناصر المعادية للثورة والزمر الإرهابية في دول الجوار بأنهم إذا لم ينفذوا عمليات في إيران ولم يجعلوا البلاد غير آمنة، فلن يحصلوا على دعم مالي".

وأضاف: "منذ بداية هذا العام، قام الأمريكيون بتحرك واسع في الدول المجاورة بهدف تجهيز الإرهابيين وتدريبهم ودعمهم من أجل زعزعة أمن حدود البلاد والمدن المحيطة بها في ظروف خاصة"، منوها إلى أن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمن جيد للغاية بوجود المقاتلين المضحين.

وأوضح قائد القوة البرية بالحرس الثوري، أن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية هي جاهزية رادعة، مضيفا: "إن العدو والأمريكيين يدركون جيدا قدرات الجمهورية الإسلامية، ويعرفون أنهم إذا هاجموا وهددوا الجمهورية الإسلامية على أي مستوى، فسوف يكون ردنا بالمستوى نفسه".

وقال إنه "لا يهم إذا كان العدوان والتهديد مباشرا أو غير مباشر، فالعدو يدرك جيدا أن هناك استجابة مناسبة لدينا على أي إجراء معاد"، مضيفا أن "العدو لا يرتكب أخطاء في حساباته، وإذا كانت قدراتنا عالية في الرد، فإن العدو سيراجع بالتأكيد تهديداته".