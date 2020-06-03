زلزال يهز تشيلي بقوة 6.8 درجة... صورة

وقعت هزة أرضية بقوة 6.8 على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في مدينة أنتوفاجاستا التشيلية.

ووفقا للمركز الأوروبي لرصد الزلازل فقد وقع الزلزال قبالة السواحل بعمق 100 كم.

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019 .

ولأخذ العلم فمدينة أنتوفاجاستا هي مدينة ساحلية وعاصمة إقليمية ضمن منطقة التعدين في صحراء أتاكاما شمالي تشيلي.