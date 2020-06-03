زلزال يهز تشيلي بقوة 6.8 درجة... صورة

ووفقا للمركز الأوروبي لرصد الزلازل فقد وقع الزلزال قبالة السواحل بعمق 100 كم.
strong #earthquake shakes #Antofagasta, #Chile 7 min ago. More info at: https://t.co/YgLpNlMahr pic.twitter.com/cLdKq06hbG— EMSC (@LastQuake) June 3, 2020
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019 .
ولأخذ العلم فمدينة أنتوفاجاستا هي مدينة ساحلية وعاصمة إقليمية ضمن منطقة التعدين في صحراء أتاكاما شمالي تشيلي.
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