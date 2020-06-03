المتظاهرون في أمريكا يفاجئون ترامب بـ"الخيول"... فيديو

تواصلت المظاهرات الغاضبة على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس.

ففي سابقة جديدة، تجمع أكثر من 60 ألف شخص في مسقط رأس جورج فلويد في هيوستن، بما في ذلك مجموعة من الرجال والنساء السود، على ظهر الخيول.

وأظهرت اللقطات التي تم نشرها على تويتر، والتي احتفل بها الكثير من سكان تكساس على وسائل التواصل الاجتماعي، فرسانا أمريكيين من أصل أفريقي ونساء يرفعن قبضة واحدة في الهواء وركوب الخيل مع الحشد، فيما أظهرت لقطات جوية أخرى الحشود الهائلة تتحرك عبر شوارع هيوستن، مع لافتات وتردد "حياة سوداء مهمة".

George Floyd march getting ready to begin in Houston, Tx#BlackLivesMatter



pic.twitter.com/MHYgmQ1jJz — ANTONIO ARELLANO (@AntonioArellano) June 2, 2020

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".