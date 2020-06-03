مركز أبحاث: زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق

قال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية إن زلزالا بقوة 5 درجات هز منطقة الحدود الإيرانية العراقية، اليوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان المركز قد أعلن في البداية بأن قوة الزلزال وصلت لـ6.3 درجة، ليعدله لاحقا إلى 5 درجات، بحسب ما نشرت "رويترز".

يذكر بأن زلزالا ضرب آواخر الشهر الماضي، شرق العاصمة الإيرانية طهران وسجل مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، قوة الزلزال التي وصلت لـ4 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان ضواحي دماوند في الحدود الإدارية بين محافظتي طهران ومازندران، وفقا لوكالة "أنباء فارس".

وتعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.