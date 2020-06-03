اعتقال أكثر من 9 آلاف شخص في الولايات المتحدة منذ بدء الاحتجاجات

اعتقل ما لا يقل عن 9.3 ألف شخص في الولايات المتحدة منذ اندلاع ​الاحتجاجات التي نجمت عن مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، احتجزت الشرطة الأمريكية 2.7 ألف شخص في ولاية لوس أنجلوس، ونحو 1.5 ألف شخص في نيويورك، ومئات الأشخاص في كل من دالاس وهيوستن وفيلادلفيا.

من جابنها أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 100 صحفي تضرروا من تصرفات ​الشرطة​ في ​الولايات المتحدة​ أثناء تغطيتهم للاحتجاجات​ الأخيرة.

وقالت في إشارة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "هل يا ترى سيبلغ ضيوفه بإنجازات الولايات المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان؟ لعله سيتباهى بابتكار جديد في هذا المجال، ألا وهو إطلاق الرصاص المطاطي على مراسلين أجانب ورش الغازات المسيلة للدموع في وجوههم. وهناك بالفعل ما يمكن الاعتزاز به: هو أن أكثر من 100 صحفي أمريكي وأجنبي تضرروا من عنف أجهزة الأمن".

ولا تزال الاحتجاجات، التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال نهب وحرق للمنشآت الحكومية والتجارية، متواصلة رغم فرض حظر للتجول في بعض المناطق ونشر مزيد من رجال الشرطة والحرس الوطني.