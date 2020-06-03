بالفيديو... بريطاني يكسر عموده الفقري أثناء لهوه مع أصدقائه

كسر شاب بريطاني، من مقاطعة دورست الإنجليزية، عموده الفقري بعد قيامه بقفزة إلى الماء من أعلى منحدر على ارتفاع 60 متر.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه شاب يبلغ من العمر 20 عاما، يقوم بقفزة من على ارتفاع 60 متر ويختفي في أعماق البحر.

ووفقا للصحيفة سارع الشابان مايكل وايلي وصديقه ديلان كيركوود اللذان كانا يسبحان في الجوار، بالغوص في الماء لإنقاذ الشاب من الغرق.

ونقلت الصحيفة عن مايكل وايلي قوله: "كاد الشاب أن يغرق، كانت ضربة الماء قوية لدرجة أنه غاص إلى الأعماق ولم يطفُ على سطح الماء، عندما رأيت هذا قمت أنا وصديقي ديلان على الفور بالغوص إلى القاع، وبدأنا بالبحث عنه، كان ملقى في قاع البحر، وبعد عدة محاولات نجحنا في سحبه إلى السطح".

وتابع وايلي: "عندما وصلنا به إلى الشاطئ لم يكن يتنفس وكان الدم يخرج من فمه. قامت سيدة بالإسعافات الأولية وتم نقله إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وجود كسر في العمود الفقري".