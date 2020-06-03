تركيا تؤكد تعزيز التعاون التجاري مع إيران والعراق

أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستفتح معبر جوربولاك الحدودي مع إيران، ومعبر خابور الحدودي مع العراق هذا الأسبوع، بهدف تعزيز التجارة مع تخفيف تدابير احتواء فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع التلفزيون "تي آر تي" الحكومي، قالت بكجان: "سنفتح معبر جوربولاك الحدودي مع إيران ومعبر خابور الحدودي مع العراق هذا الأسبوع". مضيفة

يجب أيضا تحديث اتفاق للاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي قريبا بهدف تحسين التجارة بين الجانبين.

وفي سياق منفصل، تعتزم وزارة الموارد المائية العراقية، التفاوض مع دول الجوار بشأن إدارة الموارد المائية، إذ وضعت خطة بتامين المياه لزراعة محصول الأرز.

يشار إلى أن العراق يحصل على معظم المياه الواردة إليه من دول الجوار تركيا وإيران، فيما قامت هذه الدول ببناء سدود على هذه الأنهر مما قلل هذه الواردات بشكل كبير.