بالفيديو... أعمال نهب وسرقة متاجر فاخرة في نيويورك

تخضع نيويورك حاليا لأطول مدة حظر تجول ليلي اعتبارا من يوم الثلاثاء، بعدما وقعت عمليات نهب في متاجر، وسط مانهاتن، مستهدفة المحلات في المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة.

ومن بين المتاجر التي تعرضت للنهب، متجر العلامة التجارية "نورث فيس" المتحصص في تصنيع الملابس والمعدات الرياضية، حيث حطم المحتجون النوافذ واقتحموا المتجر ليلة الاثنين مستغلين أعمال الشغب.

وفي سياق متصل صعد موظفوا متجر الخمور المملوك لعائلة "Dollar Buster" الواقع في سيسرو، إحدى ضواحي شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، على سطح المتجر، يوم الاثنين، حاملين البنادق لحماية متجرهم من أعمال النهب والسرقة.

وعلق شهود العيان قائلين: "هكذا نحمي منطقتنا".

وتحدى اللصوص الذين يقومون بأعمال نهب للمتاجر حظر التجول، واقتحموا ليل الاثنين/الثلاثاء، متاجر مانهاتن ذائعة الصيت، مما دفع المسؤولين، اليوم الثلاثاء، إلى تمديد حظر التجول في مدينة نيويورك لبقية الأسبوع.

وشهدت مدينة نيويورك ومدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مظاهرات احتجاج على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود البشرة من أصل أفريقي، وكان أعزل، على يد شرطي أبيض البشرة بمدينة مينيابوليس الأسبوع الماضي.