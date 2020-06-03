جاويش أوغلو: أي اتفاق يستثني تركيا بشرق المتوسط باطل

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا لا تعترف بأي اتفاق سياسي في منطقة شرق البحر المتوسط، طالما أنها ليست طرفا فيه.

وقال أوغلو: "أي اتفاق في شرق المتوسط، تركيا ليست طرفًا فيه يعد باطلًا، وفي نهاية المطاف لن تتحقق أي نتائج بغياب تركيا"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف أن هدف تركيا هو التعاون مع الجميع في شرق المتوسط، مشيرا إلى قيام دول المنطقة مثل إسرائيل ومصر واليونان بـاستبعاد تركيا والتعاون فيما بينها، بحسب الوكالة.

وتابع: "تركيا لن تسمح بفرض أمر الواقع، وبيّنا ذلك عبر اتخاذنا خطواتنا، إذا رغبتم بالتعاون في شرق المتوسط فعليكم التواصل معنا".

وحول مقتل الأمريكي من أصول إفريقية "جورج فلويد" على يد الشرطة قال أوغلو "من غير المقبول أن تقتل الشرطة أي شخص بهذه الطريقة مهما كان عرقه أو دينه أو معتقده".

من جهة أخرى، أشار إلى أن تحويل القتل إلى الفوضى والتخريب ليس صحيحا وأنه خطير للغاية، مضيفا "نحن لا ندعم التحول إلى التخريب بهذه الطريقة، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في كل مكان".

وأضاف:"هذا قرار دولة، ولكن على ترامب أن يظهر الموقف ذاته عندما تمارس منظمة بي كا كا الإرهابية أفعالا مماثلة لما تفعله أنتيفا".

وأكد أن هذه التنظيمات تحمل الإيدولوجية ذاتها، لافتًا إلى وجود أحزاب يسارية متطرفة تحمل نفس الأيديولوجية تحت سقف البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمانات المحلية، تقدم الدعم لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.