الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا في ذكرى رحيل الخميني ويوجه رسالة إلى أمريكا

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا في الذكرى الـ 31 لرحيل قائد الثورة الإيرانية الخميني، مؤكدا عزمه الراسخ في صون قدرات البلاد الدفاعية والرادعة وبذل الجهود الشاملة لتطويرها إلى أقصى الحدود مع سائر القوات المسلحة في البلاد.

واعتبر الحرس الثوري، في بيانه، الوحدة والأخوة والتلاحم بين القوات المسلحة والفطنة واليقظة تجاه محاولات الإعداء الخبيثة الرامية لإثارة الخلاف بين الحرس الثوري والجيش، من التوصيات الاستراتيجية لإمامي الثورة الإسلامية (الخميني وخامنئي) والمتضمنة الأمن الوطني المستديم والاستقرار للشعب الايراني، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف البيان: "رغم الإرادة الشيطانية لنظام الهيمنة والصهيونية وذيولهما الداخلية الخبيثة، فان المنظومة الفكرية للإمام الخميني تمضي إلى الأمام قدما بقيادة خلفه الحكيم الصالح قائد الثورة الإسلامية في مسار حركة الثورة والدولة والشعب الإيراني العظيم نحو الأهداف العليا السامية والصانعة للتاريخ والحية والرافعة لراية الصحوة والمقاومة المناهضة للاستكبار في كل أنحاء العالم".

وأكد الحرس الثوري عزمه صون قدرات البلاد الدفاعية والرادعة وبذل الجهود الشاملة للارتقاء بها إلى أقصى الحدود بمعية سائر القوات المسلحة والفطنة واليقظة تجاه محاولات الأعداء الخبيثة الرامية لإثارة الخلاف بين الجيش والحرس الثوري، مضيفا أن "نهج المقاومة والصمود اليوم امتد أمام الأعداء خاصة نظام الولايات المتحدة الأمريكية المتفرعن والدكتاتوري والإرهابي إلى ما وراء جغرافيا المنطقة، ليبشر بتحرر البشرية من هيمنة المستكبرين وتوفير التمهيدات لظهور وطلوع شمس الولاية العظمى".