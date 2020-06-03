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    احتجاجات في أمريكا على مقتل مواطن تحت ركبة شرطي

    خبيران: احتجاجات الولايات المتحدة تتجه إلى تصعيد ومعالجة ترامب لها غير مكتملة

    © AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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    توقع خبيران سياسيان مصريان أن تتجه موجة الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المزيد من التصعيد، خاصة في ظل عجز إدارة الرئيس دونالد ترامب عن احتوائها ومعالجتها بشكل كامل.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون الدكتور جهاد عودة، لوكالة سبوتنيك، "أرى أن الأمور ستتجه لمزيد من التصعيد لكن هذا التصعيد سيكون أبطأ"، موضحا أنه "هناك موجتين من الاحتجاجات شهدتهم الولايات المتحدة، الأولى كانت خاصة بالاعتراض على إجراءات إغلاق البلاد لمواجهة انتشار كوفيد-19، وهي موجة لم ينتبه لها الكثيرون، وكانت موجة يمينية، هدأت مع اتخاذ إجراءات لإعادة فتح البلاد، أما الموجة الثانية من الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد".

    احتجاجات واسعة على مقتل شاب (جورج فلويد) تحت ركبة شرطي أمريكي في مدينة منيابولس، ولاية مينيسوتا، الولايات المتحدة 27 مايو 2020
    © AFP 2020 / Facebook / Darnella Frazier
    تشريح مستقل ينسف التقارير الرسمية ويؤكد وفاة فلويد مختنقا
    وأضاف عودة "أداء الرئيس ترامب في الموجتين لم يكن أداء جيدا لأن ترامب نفسه ليس رئيسا جيدا وهو عنصري، وبالتالي في إطار هاتين الموجتين الرئيس ترامب لم يكن قادرا على على احتوائهما حيث أنه فوجىء باندلاع هذه الموجات الاحتجاجية، ما يظهر أنه رئيس غير قوي وأجهزته غير قوية، وإلا كان استطاع التعامل مع هذه الاحتجاجات".

    وتشهد عشرات المدن الأمريكية احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع ضد مقتل جورج فلويد المواطن الأفروأمريكي الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابوليس، وصاحبت هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.

    ومساء أمس، هدد الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سينشر قوات الجيش للسيطرة على حالات العنف، كما وعد بتقديم العدالة لعائلة فلويد رافعا الإنجيل بإحدى يديه.

    ويعود أستاذ العلوم السياسية الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة نيويورك إلى الحديث عن خطاب ترامب بالأمس، حيث يقول إن "التهديد بنشير الجيش الأمريكي ورفع الإنجيل تحديدا هو خطأ كبير وقع فيه ترامب، لأن طبيعة المجتمع الأمريكي أنه مجتمع غير متدين وهذا التصرف سيسبب مشكلة كبيرة سواء من الناحية الدستورية أو مع اليمين المتطرف".

    وتابع عودة "ترامب شخصيا غير متدين، لكن هذا في النهاية يظهر أنه مضطرب في رد فعله، خاصة وأن هناك خلافات قوية بينه وبين حكام الولايات".

    في السياق ذاته، قال الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، حسن ابو طالب إن "الاحتجاجات ربما ليومين أو ثلاثة، بعد خطاب ترامب، لكن سيظل هناك احتقان في المجتمع الأمريكي نتيجة هذا الخلل البنيوي في المجتمع ككل".

    ويوضح أبو طالب "هذه الحادثة - مقتل فلويد - هي نتيجة لتراكمات سابقة في المجتمع الأمريكي متعلقة برواسب العنصرية من الإنجلوساكسون تجاه الأفارفة أو ذوي الأصل الإفريقي، فدائما ما ينظرون إليهم نظرة متعالية وينظرون إليهم على أنهم لا يستحقون العيش في الولايات المتحدة ورغم إلغاء العنصرية وثائقيا إلا أنه ظلت هناك رواسب في السلوك الجمعي".

    وأضاف "الأمر الآخر، أن علاقة الشرطة بذوي البشرة السوداء متوترة، وفي خلال العشرة أعوام الماضية وقعت 11 حادثة مشابهة لحادث جورج فلويد، هذا صنع مكون بنيوي للاحتجاجات، زاد عيله المكون الاقتصادي في الآونة الأخيرة مع زيادة نسبة البطالة بسبب انتشار فيروس كورونا، الكثير من المواطنين السود فقدوا وظائفهم، فأصبحنا أمام بعد اجتماعي جديد".

    وتابع أبو طالب أيضا "حسب بعض الدراسات فإن جرائم الكراهية زادت منذ تولي الرئيس ترامب الحكم، إضافة إلى محفز سياسي جديد مرتبط بالصورة الشعبوية التي يروج لها الرئيس ترامب، في وقت يطالب فيه المتظاهرون بالعدالة ويرفعون شعار (لا عدالة/ لا سلام)، كل هذه المجموعة من التراكمات والمحفزات كانت السبب في الاحتجاجات في مجتمع ينقصه العدالة".

    وحول كلمة ترامب بالأمس، قال أبو طالب "خلال كلمته ترامب تعهد بتحقيق العدالة لعائلة فلويد، وفرق في خطابه بين المتظاهرين السلميين والمتظاهرين غير السلميين من يقومون بعمليات السلب والنهب، لكنه أعطي انطباعا أن رؤيته للوقائع غير كاملة، فهو لم يركز على أصل الموضوع وهو الإجراءات الإصلاحية التي سيتخذها والإجراءات الفيدرالية لتحقيق العدالة ومنع الشرطة من التجاوزات".

    وأضاف "هذا الجزء الغائب في معالجته هو ما جعل المتظاهرين غير راضين عن المعالجة، أيضا ترامب في خضم حملة انتخابية، فبدا وكأنه يخاطب مناصريه أكثر من مخاطبة المجتمع الأميركي بأكمله، وهو ما جعل خطابه منحازا لصالح دعم ترشحه، ولصالح السيطرة الأمنية، وهذا هو الخطأ الذي سيؤدي لمزيد من التداعيات".

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