"كان يتلوى بشدة تحت الرمال"... رجل يخرج من القبر بعد أن دفن حيا

خرج أحد سكان مدينة غوندال الهندية ويدعى كابيل ماراكانا، من القبر بعد أن دفن حيا من قبل مجموعة من الأشرار.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، عن الشرطة المحلية قولها إن "رب عمل الضحية السابق، اتهمه بالمسؤولية عما تكبده من خسائر، واختطفه مع شركائه وأشبعه ضربا، وبعد ذلك وضعه في حفرة مقيد اليدين والقدمين، وأهال الجناة عليه التراب، قبل أن يغادروا مسرح الجريمة".

وقال مسؤول في شرطة المدينة، إن الرجل "بدأ يتلوى بشدة تحت الرمال وحرر ساقا واحدة. وبعد جهد كبير تمكن المدفون حيا من الخروج من تحت الرمال"، مشيرا إلى أن الرجل انطلق بعد ذلك يسابق الريح في اتجاه مركز قريب، حيث أبلغ رجال الأمن بالواقعة، وتم اعتقال الجناة.