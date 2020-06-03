الجيش الإيراني يرد على مزاعم وجود انشقاقات داخل المؤسسة العسكرية

أكد الجيش الإيراني أن تلاحم القوات المسلحة "راسخ ولا يقبل الانفكاك".

أشار بيان للعلاقات العامة في الجيش الإيراني اليوم الأربعاء إلى أن "القادة الولائيين والثوريين والواعين للجيش لم يدخروا منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية وإلى يومنا هذا ورغم مؤامرات ومخططات الأعداء لم يدخروا جهدا لتكريس الوحدة والتلاحم"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وشدد البيان على "أن الجيش ومن أجل تحقيق توصيات القائد العام للقوات المسلحة القاضية بتلاحم وتضامن القوات المسلحة وسائر أجهزة نظام الجمهورية المقدس يعتبر دوما مبدأ الوحدة تكليفا شرعيا وواجبه الذاتي".

وبحسب البيان "أدانت العلاقات العامة للجيش الإجراء الحاقد لوسائل الإعلام المناوئة للثورة الإسلامية وتؤكد الاتحاد والتلاحم بين القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولاسيما الجيش وحرس الثورة الإسلامية".

وأكدت أن هذا التلاحم "راسخ ولا يقبل الانفكاك وأن أعداء النظام لم يتوانوا عن استخدام هذه الحربات والمخططات".

وشددت على أن "الشعب الايراني الواعي والشريف يدرك كنه هذه الممارسات الشيطانية وسيبدل الأمال الواهية للأعداء إلى يأس وفشل".