الشرطة الأمريكية تكسر نوافذ سيارة لإخراج مواطنين سود منها... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من رجال الشرطة يقومون بتكسير نوافذ سيارة لإخراج المواطنين منها في أحد شوارع كاليفورنيا بولاية لوس أنجلس الأمريكية.

قام رجال الشرطة بتوقيف السيارة، وطلب الضابط من المواطنين الخروج منها، وعندما رفضوا، بدأ رجال الشرطة بتكسير النوافذ لإخراجهم منها بالقوة.

1️⃣8️⃣1️⃣ Los Angeles, CA: at least 6 cops destroy a car, breaking out its windows to drag out the occupants



pic.twitter.com/qWnqxJyXoD — T. Greg Doucette (@greg_doucette) June 3, 2020

​وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى استنكارا كبيرا، وربط المغردون الحادثة بالاحتجاجات الواسعة القائمة على خلفية قتل المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد.

ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان العديد من المدن الأمريكية، إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد.

واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في جميع أنحاء الولايات المتحدة.